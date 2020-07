Salah nella storia della Premier League: il record assoluto dell’egiziano (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Liverpool vince, Salah segna e fa segnare. L'attaccante egiziano ha fatto registrare nell'ultima gara giocata e vinta contro l'Aston Villa un record assoluto in Premier League. Il centravanti ex Roma è stato coinvolto attivamente in ben 100 azioni da gol tra reti segnate e assist ai compagni. Nessuno è riuscito a fare meglio di lui tra i giocatori non inglesi.Il record di Salahcaption id="attachment 971731" align="alignnone" width="654" Liverpool Salah Mané (getty images)/captionSalah ha raggiunto quota 100 sul sistema goal + passaggi vincenti. L'egiziano ha messo a segno ben 73 gol e ha dato 27 assist ai compagni in 116 partite di Premier League. Solo l'ex attaccante del Newcastle Alan Shearer era arrivato a questo traguardo in modo più veloce (dopo solo 100 partite). Salah entra quindi nella storia del campionato inglese per essere ... Leggi su itasportpress

