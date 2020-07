Saipem: si aggiudica contratto da Petrobras in Brasile (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata un contratto da Petrobras per l’installazione di un sistema sottomarino basato su riser rigidi relativo al progetto del campo pre-salt di Búzios, ad una profondità compresa tra 1537 e 2190 metri, al largo delle coste dello stato di Rio de Janeiro. L’intero sistema di produzione di Búzios-5 prevede l’interconnessione in due fasi di 15 pozzi all’unità FPSO (Floating Production Storage Offloading). Il progetto assegnato a Saipem comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) dei Riser Steel Lazy Wave (SLWR) e le relative flowline tra tutti i pozzi e l’unità FPSO. In particolare, lo scopo del lavoro include cinque riser di produzione e altri cinque di iniezione e flowlines per una lunghezza totale di 59 km, una condotta ... Leggi su quifinanza

