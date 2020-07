Russia, torna in colonia penale testimone di Geova nonostante il rilascio (Di lunedì 6 luglio 2020) Dennis Christensen (nella foto), un cittadino danese residente in Russia dove era stato arrestato nel 2017, era stato il primo testimone di Geova a essere condannato, nel febbraio 2019, a sei anni di colonia penale per “appartenenza a un'organizzazione estremista”, secondo una legge entrata in vigore nel 2002. Sarebbe stato anche il primo a essere rilasciato, dato che il 24 giugno il tribunale di Lgov aveva deciso di commutare il resto della pena in una multa di 400.000 rubli (poco meno di (...) - Mondo / Russia, Religione, , Persecuzione, Testimoni di Geova Leggi su feedproxy.google

