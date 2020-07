Ross Brawn: “Ferrari migliori velocemente o per il Cavallino sarà stagione difficile” (Di lunedì 6 luglio 2020) “La Ferrari deve velocemente migliorare la situazione altrimenti andrà incontro ad una stagione davvero difficile“. Parola dell’ex direttore tecnico della Rossa, Ross Brawn, dopo un avvio complicato per la scuderia di Maranello al Gran Premio d’Austria. Charles Leclerc limita i danni e dalla settima posizione in qualifica centra un inatteso secondo posto ma ciò non toglie l’insoddisfazione di una SF1000 ancor meno competitiva rispetto agli scorsi anni: “La Ferrari era in una situazione di difficoltà dopo le qualifiche, le performance delle macchine sono state deludenti per loro stessa ammissione – ha aggiunto Brawn in un’intervista al sito ufficiale della F1 -. Poi domenica Leclerc ha mostrato di essere un pilota di talento riuscendo con saggezza a sfruttare l’opportunità per cogliere il secondo posto: ... Leggi su sportface

