Ronaldo come Sivori, i rigori subiti dalla Lazio e l’Atalanta nella storia della Serie A: le curiosità della 30esima giornata (Di lunedì 6 luglio 2020) nella 30esima giornata di Serie A per la Roma arriva anche la decima sconfitta. Cristiano Ronaldo invece entra nella ristretta schiera di bomber bianconeri in grado di raggiungere almeno 25 gol in campionato. Con il gol su punizione contro il Torino eguaglia il risultato raggiunto da Omar Sivori nella stagione 1960-61. Bologna e Inter salgono a 7 cartellini rossi in 30 partite. L'articolo Ronaldo come Sivori, i rigori subiti dalla Lazio e l’Atalanta nella storia della Serie A: le curiosità della 30esima giornata proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

I giocatori del Napoli comandano la speciale e sfortunata classifica dei legni colpiti nel corso dell'attuale stagione di Serie A. Il Napoli anche ieri sera in occasione della partita contro la Roma d

Cuore e orgoglio Bologna a San Siro. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha battuto l'Inter per 2-1 rimontando una gara che si era messa in salita dopo l'espulsione di Soriano e l'iniziale vantaggio inter

