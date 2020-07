Romina Power vuota il sacco: la sorella Taryn e Al Bano Carrisi aveva una passione in comune [VIDEO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Romina Power ricorda la compianta sorella Taryn Romina Power un paio di settimane fa è stata colpita da un gravissimo lutto. Dopo un lungo calvario, Taryn è venuta a mancare a causa della leucemia. Dopo il suo intervento a Domenica In che ha scatenato una serie di polemiche, ora l’ex di Al Bano è tornata a postare su Instagram dei contenuti che la mostrano insieme all’adorata congiunta e all’ex marito. In poche parole la cantante statunitense ha svelato al suo folto numero di follower della grande passione che accomunava tutti e tre. Da qualche giorno la donna è tornata a far parlare di sé per una frase piena d’amore facendo sospettare i fan che il suo cuore è tornato a battere per qualcuno. Ora invece, la professionista che da mesi vive a Cellino San Marco ha condiviso un ricordo molto toccante e commovente. Al Bano, ... Leggi su kontrokultura

