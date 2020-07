Roma vuole intitolare l’Auditorium Parco della Musica a Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giorno del dolore è anche quello dei bei ricordi. E di questi ultimi Ennio Morricone ne ha lasciati moltissimi nella sua lunga carriera da maestro e compositore. E oggi, nel giorno della sua scomparsa, tutta l’Italia intera si è stretta in un simbolico abbraccio di una figura che ha fatto la storia del cinema e della Musica. Adesso inizierà anche il periodo delle iniziative per celebrare la memoria e la vita del grande artista: da un suo brano suonato nel giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, fino a vie e piazze che gli saranno dedicate in tutto il Paese. Poi l’idea di Roma: un Auditorium Ennio Morricone. LEGGI ANCHE > Morricone: le 10 colonne sonore che hanno reso grande il cinema italiano (e le nostre vite) Non si tratterà di un nuovo edificio da creare, ma una modifica della denominazione dell’Auditorium ... Leggi su giornalettismo

Morricone ha scritto il suo necrologio: non voglio disturbare

Roma, 6 lug. (askanews) – “C’è una sola ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio diturbare”. Così il maestro Ennio Morricone, scomparso oggi all’ ...

