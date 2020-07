Roma, un arresto e 24 denunce dopo i controlli della Polizia negli scali ferroviari capitolini (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 5.436 le persone identificate, di cui 1 arrestata e 24 denunciate in stato di libertà. Sono invece 565 le pattuglie impiegate in stazione, 19 le contravvenzioni amministrative elevate di cui 7 al regolamento di Polizia ferroviaria, 4 ordini di allontanamento in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle città. Questo è il bilancio dell’attività della Polizia ferroviaria del Compartimento per il Lazio durante la scorsa settimana. In particolare, il 30 giugno, gli agenti del Posto di Polizia ferroviaria di Cassino, sono intervenuti nella Stazione di Roccasecca per una persona con intenzioni suicide. All’arrivo dei poliziotti, con l’aiuto dei Carabinieri già presenti sul posto, è stato individuato un egiziano che, seduto sul margine del marciapiede del binario con le gambe all’interno della sede ... Leggi su ilcorrieredellacitta

