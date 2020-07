Roma, scoperto falso dentista. La denuncia dei cittadini con gravi complicazioni sanitarie (Di lunedì 6 luglio 2020) A conclusione di una attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta hanno denunciato a piede libero un Romano di 45 anni, già noto ai militari, con le accuse di esercizio abusivo della professione medica e lesioni personali aggravate. Da alcuni anni, l’uomo odontotecnico, nella zona di Labaro svolgeva anche operazioni da odontoiatra pur non essendo medico. I Carabinieri lo hanno scoperto a seguito delle denunce di alcuni cittadini, che avevano subito delle complicazioni sanitarie gravi a seguito dei suoi interventi. L’attività investigativa dei Carabinieri, sotto l’egida della Procura di Roma ha consentito di scoprire, al termine di alcuni accertamenti specifici e di una perquisizione nello studio, che l’uomo svolgeva illecitamente l’attività di medico dentista pur non essendo iscritto all’albo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il segreto del successo è non credere di meritarselo, arrivarci sempre con la paura di deludere, se stessi, prima degli altri. Se c'è un'attitudine controcorrente è la certezza di poter fallire da un ...

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Un libro che "cerca di dare un senso a tutta questa confusione". Così Piero Chiambretti, riflettendo anche sull'esperienza di contagiato e sulla perdita della madre a causa del ...

