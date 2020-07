Roma, l’agente di Zaniolo: “Il suo ritorno in campo è stato un sollievo per tutti” (Di lunedì 6 luglio 2020) Centosettantacinque giorni. È stato questo il countdown portato avanti giorno dopo giorno da Nicolò Zaniolo per poter tornare finalmente su un manto erboso di Serie A. Ieri in occasione di Napoli-Roma, match valevole per la trentesima giornata, il giovane talento giallorosso è subentrato nella ripresa riuscendo dunque a tornare in campo dopo quel maledetto 12 gennaio 2020 in cui si ruppe il crociato. “Abbiamo vissuto con grande gioia questo momento – ha commentato l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, a ‘Calciomercato.it’ -. Era già da un po’ di settimane che si sentiva pronto, scalpitava come un leone in gabbia. Averlo rivisto in campo, dopo 175 giorni, è stato un sollievo per tutti. È un campione ritrovato, per la Roma e per tutto il calcio italiano“. Leggi su sportface

sportface2016 : #Roma | L'agente di #Zaniolo: 'Il suo ritorno in campo è stato un sollievo per tutti' - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato l'agente di #Zaniolo #Vigorelli ??“Un momento di gioia. Nicolò scalpitava da settimane” ???? Le sue dic… - forzaroma : L'agente di #Zaniolo: 'Nicolò scalpitava da settimane, un sollievo rivederlo in campo' #NapoliRoma #ASRoma - zazoomblog : Cavani-Roma l’agente del giocatore apre al trasferimento - #Cavani-Roma #l’agente #giocatore - ItaSportPress : Cavani-Roma, l'agente del giocatore apre al trasferimento - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’agente Roma, Decreto Rilancio: Bonus vacanze, chi ne a diritto e come ottenerlo l'eco di caserta