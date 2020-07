Roma, Kluivert suona la carica: “Avanti a testa alta” (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) “Siamo la Roma, andiamo avanti a testa alta“. Queste le parole di Justin Kluivert affidate al suo profilo instagram ufficiale dopo la sconfitta subita al San Paolo dalla squadra giallorossa contro il Napoli per 2-1. Nel post dell’attaccante olandese, partito titolare nel match della trentesima giornata di Serie A, c’è spazio anche per un omaggio a Nicolò Zaniolo, tornato in campo dopo sei mesi di assenza: “Bentornato fratello”. FOTO https://www.instagram.com/p/CCTh0AKJhiM/?fbclid=IwAR01MnVXTyY5ENpZqNRnMNWSpUEn033P6JwJbbkFPZmxG1Y-5OKKAq4ulgs Leggi su sportface

Le pagelle e highlights di Napoli – Roma 2-1, gara valida per la trentesima giornata di serie A 2019/2020: Insigne è il migliore del match NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Mario Rui 7, Koulibaly 6, Manolas 6.

Roma, adesso le cessioni. Il messaggio agli agenti: trovare acquirenti per fare cassa

Mezza squadra è comunque sul mercato, da Pau Lopez a Spinazzola, passando per Santon, Bruno Peres, Diawara, Cristante, Perotti, Kluivert e Pastore. L’input dato agli agenti è chiaro: sondare il terren ...

