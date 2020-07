Roma, Kluivert: «Siamo la Roma, andiamo avanti a testa alta» – FOTO (Di lunedì 6 luglio 2020) Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Justin Kluivert ha commentato il periodo difficile della Roma L’attaccante della Roma, Justin Kluivert, ha voluto commentare il periodo difficile della squadra giallorossa. Ieri sera è infatti arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, la terza consecutiva dopo quelle contro il Milan e l’Udinese. L’attaccante olandese ha poi voluto dare il proprio bentornato al suo compagno di squadra, Nicolò Zaniolo, rientrato in campo dopo l’infortunio al crociato. Ecco le sue parole «Siamo la Roma, andiamo avanti a testa alta. Bentornato fratello Zaniolo» View this post on Instagram Siamo la Roma, andiamo avanti a testa alta ❤️💛, bentornato fratello @nicolozaniolo A post shared by Justin Dean Kluivert (@justinKluivert) on Jul 6, ... Leggi su calcionews24

Per la Roma è sicuramente un momento difficile, dopo anche la sconfitta arrivata ieri negli ultimi minuti contro il Napoli. Unica nota positiva il rientro in campo di Nicolò Zaniolo.

