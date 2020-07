Roma, ennesima moria di pesci nel Tevere, Ecoitaliasolidale: ‘Pronti a presentare denuncia’ (Di lunedì 6 luglio 2020) «Dopo la moria di pesci che ha interessato il 30 maggio scorso e per qualche giorno il fiume Tevere, nel tratto del centro storico della Capitale, senza peraltro sino ad oggi aver conosciuto le esatte circostanze dei decessi di migliaia di esemplari sino al mare,ci è stato segnalato un medesimo episodio ieri all’altezza di Ponte Vittorio Emanuele II.Chiediamo – dichiara il Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti – di conoscere, questa volta con tempestività, l’esatta causa della moria dei pesci ed il grado di inquinamento del Tevere». Trovate sostanze tossiche «Andremo fino in fondo con una denuncia alla Procura perché non è possibile proseguire con tale inerzia rispetto ad un fenomeno che si sta ripetendo ormai con troppa frequenza.Sta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La Roma a Napoli è andata incontro all’ennesima sconfitta del 2020, ma quanto meno ha recuperato Zaniolo: il retroscena raccontato dal suo procuratore Claudio Vigorelli. Zaniolo () A Napoli per la Rom ...

Test sierologici Istat, rischio flop. Tra 10 giorni scadono i reagenti ma solo 70mila persone su 150mila del campione hanno detto “sì”

Dieci giorni per evitare che i reagenti scadano. Dieci giorni in cui i call center dovranno finire di contattare, o, per la maggior parte delle regioni ricontattare per l’ennesima volta, le 150mila pe ...

