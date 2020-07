Roma, Bruno Peres: sequestrato dai carabinieri l’attico in cui vive (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, l’attico Romano di Bruno Peres è stato sequestrato oggi dai carabinieri Nella mattinata di oggi i carabinieri si sono presentati nell’attico di Bruno Peres, ubicato in via Copenaghen nel quartiere Eur di Roma. I militari hanno apposto i sigilli all’immobile che ha un valore di circa 3 milioni di euro. La casa dell’ex Torino è comunque di proprietà di Fabio Pignatelli che l’ha poi affittata proprio al giocatore. Oltre all’attico del difensore della Roma, gli inquirenti hanno chiesto ed ottenuto il sequestro di altri 25 edifici. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

