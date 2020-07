Roma, abbandonano 800 litri d’olio motore per strada: sorpresi gli ‘zozzoni’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Avevano abbandonato circa 800 litri d’olio motore all’interno di quattro fusti in zona Monachina due persone che, a seguito di indagini da parte del NAD ( Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia Locale di Roma Capitale, sono state denunciate per violazione delle normative ambientali. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a quattro grandi contenitori lasciati a margine di una strada e, dopo diversi accertamenti, sono risaliti al responsabile dei rifiuti speciali, provenienti da un’autofficina in zona Boccea. Il titolare dell’attività di riparazioni, risultata poi completamente abusiva, non potendo smaltire regolarmente l’olio esausto aveva pensato di affidarsi ad una persona “di fiducia”, non curandosi minimamente dei potenziali rischi per l’ambiente. I due sono stati deferiti all’Autorità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, abbandonano 800 litri d’olio motore per strada: sorpresi gli ‘zozzoni’ - LPincia : RT @Marco_Zum: Abbandonano rifiuti, ma le telecamere riprendono tutto: 30 multati - Marco_Zum : Abbandonano rifiuti, ma le telecamere riprendono tutto: 30 multati -

Ultime Notizie dalla rete : Roma abbandonano Roma, abbandonano 800 litri d’olio motore per strada: sorpresi gli ‘zozzoni’ Il Corriere della Città Finto paziente Covid in giro per Milano: chi è l’autore della performance di denuncia

È un artista militante, che vive tra Milano, Roma e Sardegna. Le sue performance indagano i cambiamenti del comportamento individuale e sociale in diversi ambiti e contesti, dalla sessualità ai confli ...

Stasera in TV 6 luglio: Made in Sud su Rai Due, Speciale Chico Forti su Italia Uno

Tra i programmi TV di stasera c'è "Made in Sud" il programma comico condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino su Rai Due e "Le Iene presentano: Speciale Chico Forti" su Italia Uno, uno speciale i ...

È un artista militante, che vive tra Milano, Roma e Sardegna. Le sue performance indagano i cambiamenti del comportamento individuale e sociale in diversi ambiti e contesti, dalla sessualità ai confli ...Tra i programmi TV di stasera c'è "Made in Sud" il programma comico condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino su Rai Due e "Le Iene presentano: Speciale Chico Forti" su Italia Uno, uno speciale i ...