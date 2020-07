Rintracciata ad Ostia la 29enne scomparsa da Nardò Problemi in famiglia alla base dell'allontanamento volontario (Di lunedì 6 luglio 2020) scomparsa da cinque giorni, la sua vicenda aveca preoccupato un intero territorio. Poi, stando a ricostruzioni, il comandante di stazioni dei carabinieri di Nardò ha convinto la 29enne a comunicare pubblicamente dove si trovasse e di essere in buone condizioni. La donna è ad Ostia e sta bene, viene riportato. È andata via da casa, la sera che scese per buttare la spazzatura, a causa di dissapori familiari L'articolo Rintracciata ad Ostia la 29enne scomparsa da Nardò <span class="subtitle">Problemi in famiglia alla base dell'allontanamento volontario</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

