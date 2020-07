Ricette all’italiana: Ciro prepara la focaccia alla romana per Anna Moroni (Di lunedì 6 luglio 2020) La focaccia alla romana di Ciro per Ricette all’italiana è una vera golosità. Anna Moroni come sempre quando c’è Ciro in cucina segue con attenzione tutto. La focaccia alla romana preparata da Ciro è condita con scarola, stracciatella di bufala, olive e pomodori, Anna Moroni avrebbe preferito la classica mortadella e noi possiamo scegliere quello che preferiamo. La stracciatella va conservata in frigo ma Ciro consiglia di aggiungerla sulla focaccia a una temperatura ambiente altrimenti è troppo fredda rispetto alla focaccia. Non perdete questa e le altre Ricette all’italiana, non solo le idee in cucina di Anna Moroni ma anche tutti i consigli di Ciro tra pizze, focacce, impasti e tanto altro. Tutti piatti semplici da preparare ma dal risultato perfetto. LA RICETTA DELLA focaccia alla romana DI Ricette ALL’ITALIANA – ... Leggi su ultimenotizieflash

