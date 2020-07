Riccardo Guarnieri al battesimo di Bianca Aruta senza Ida Platano: Sossio ci scherza su (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ finita tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Al momento sappiamo ben poco. Dopo la quarantena passata insieme, Riccardo sembra essere scomparso nel nulla. Dalla rivista Uomini e Donne Magazine viene annunciata una intervista nella quale la dama spiegherà tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi. Si parla di un grande dolore e di tanta sofferenza. Ma i due si sono lasciati? In attesa di leggere le parole di Ida Platano nella sua intervista per Uomini e Donne Magazine, possiamo commentare quanto sta accadendo nella sua vita e in quella di Riccardo. Lei infatti è a casa, nella sua città, a Brescia mentre Riccardo è tornato a vivere in Puglia. Ieri è stato avvistato per la prima volta dopo tanto tempo in compagnia del suo amico Sossio Aruta. L’occasione era importante, il battesimo della piccola Bianca ma a quanto pare, Ida non ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Guarnieri Uomini e Donne, Ida Platano sorprende e conferma la crisi con Riccardo DiLei Vip Riccardo Guarnieri torna sui social | Ex di Uomini e Donne insieme a un uomo

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha chiuso definitivamente la sua storia con Ida Platano dopo lunghi anni di tira e molla e una proposta di matrimonio che ha fatto discutere tutti i social. Riccardo G ...

Uomini e Donne, Ida Platano ha rotto con Riccardo

Possono un anello di fidanzamento o grandi promesse salvare una relazione che fa acqua da tutte le parti? Tutti quelli che ci sono passati possono rispondere di “no” a cuor leggero, ed alla stessa con ...

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha chiuso definitivamente la sua storia con Ida Platano dopo lunghi anni di tira e molla e una proposta di matrimonio che ha fatto discutere tutti i social. Riccardo G ...Possono un anello di fidanzamento o grandi promesse salvare una relazione che fa acqua da tutte le parti? Tutti quelli che ci sono passati possono rispondere di “no” a cuor leggero, ed alla stessa con ...