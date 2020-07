Ribery dopo il furto: “La mia famiglia viene prima di tutto. Prenderemo una decisione” (Di lunedì 6 luglio 2020) dopo la rapina subita da Franck Ribery nella casa di Bagno a Ripoli di ritorno dalla vittoria in quel di Parma di ieri sera, l’attaccante viola ha raccontato l’accaduto attraverso il profilo instagram. Queste le parole dell’ex bavarese: “Di ritorno da questa vittoria contro il Parma, sono tornato a casa. “A casa” in Italia, paese dove ho deciso di trasferirmi e di proseguire la mia carriera dopo tanti anni passati a Monaco. Ecco cosa ho trovato. Allora, mia moglie ha perso qualche borsa e qualche gioiello ma grazie a Dio non è l’essenziale. Quello che mi lascia sotto shock è la sensazione di essere vulnerabile, questo non l’accetto. Come dobbiamo sentirci oggi dopo quanto è accaduto? Non corro appresso ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro a un pallone, la mia passione. ... Leggi su alfredopedulla

SPress24 : Furto in casa Ribery: 'Quello che mi sciocca è l'impressione di essere a nudo. Come posso fidarmi ora?' - Video - AvvPrisco : RT @sportface2016: +++#Fiorentina, #Ribery dopo il furto: 'Sono scioccato, non l'accetto. Insieme alla mia famiglia prenderemo le decisioni… - ilcontemax24 : Dopo la figura di merda fatta con Castillejo forse sarebbe il caso di tacere. #ribery - ag_vito : RT @TolliVincenzo: #Ribery minaccia l'addio a Firenze dopo il furto subito Ma come, non era da #Napoli che i giocatori volevano scappare?… - Lelio85 : La casa di #Ribery dopo il furto -