Riapre il Consolato Usa in Groenlandia (Di lunedì 6 luglio 2020) La riapertura del Consolato degli Stati Uniti a Nuuk, in Groenlandia, riflette l’impegno di Washington di approfondire la cooperazione con il popolo della Groenlandia e l’intero Regno di Danimarca. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota dedicata alla riapertura del Consolato avvenuta oggi con la presenza del Console Sung Choi: “La nostra presenza a Nuuk migliorerà la prosperità che condividiamo con i nostri amici in Danimarca e Groenlandia, mentre collaboriamo con altri alleati e partner dell’Artico per garantire la stabilità e la sostenibilità dello sviluppo nella regione”, ha detto Pompeo. “Ringraziamo i nostri numerosi partner in Danimarca e Groenlandia per averci aiutato a realizzare questo importante passo in avanti per rafforzare la nostra cooperazione”, ha aggiunto il segretario di ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Consolato Libia, ecco perché Mosca riapre la missione diplomatica Formiche.net Riapre il Consolato Usa in Groenlandia

La riapertura del consolato degli Stati Uniti a Nuuk, in Groenlandia, riflette l’impegno di Washington di approfondire la cooperazione con il popolo della Groenlandia e l’intero Regno di Danimarca. Lo ...

La musica dal vivo non riesce a ripartire

Mentre quasi tutte le attività hanno riaperto o stanno per riaprire, adattate e riorganizzate per la cosiddetta fase 2, c’è un settore per cui la convivenza con il coronavirus si sta rivelando assai p ...

La riapertura del consolato degli Stati Uniti a Nuuk, in Groenlandia, riflette l’impegno di Washington di approfondire la cooperazione con il popolo della Groenlandia e l’intero Regno di Danimarca. Lo ...Mentre quasi tutte le attività hanno riaperto o stanno per riaprire, adattate e riorganizzate per la cosiddetta fase 2, c’è un settore per cui la convivenza con il coronavirus si sta rivelando assai p ...