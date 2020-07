Repubblica - Troppi giocatori in panchina, il Napoli accusa la Roma: "Ha violato il protocollo sanitario!" (Di lunedì 6 luglio 2020) Scontro sul rispetto del protocollo sanitario. Ci sono state scintille domenica sera al San Paolo tra i dirigenti del Napoli e quelli della Roma. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Troppi Troppi zuccheri fanno male (anche) al cuore La Repubblica Napoli-Roma 2-1, Insigne completa l'aggancio ai giallorossi

NAPOLI - Un gioiello di Insigne a 8' dalla fine consente al Napoli di piegare (2-1) la Roma al San Paolo dopo 5 anni e mezzo e di coronare una rincorsa al 5° posto durata 20 turni. Un successo limpido ...

Roma, Fonseca: "Malgrado la sconfitta ho intravisto cose positive"

NAPOLI - "Malgrado la sconfitta sono fiducioso. Ho intravisto cose positive". Paulo Fonseca prova a rendere meno amara la pillola dopo aver incassato a Napoli la terza sconfitta di fila in una settima ...

