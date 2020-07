Regione Lazio: voli dal Bangladesh, firmata ordinanza per controlli (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – Nell’ambito delle ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, la Regione Lazio ha emesso un’ordinanza per aumentare i controlli sui voli speciali provenienti da Dacca. In particolare l’ordinanza prevede che: i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall’Enac siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, affinche’ venga verificata tempestivamente l’eventuale positivita’ e limitata la circoLazione del virus, l’attivita’ di esecuzione dei test sara’ condotta dalla ASL RM3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR, la ASL e’ tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneita’ alloggiativa utile ad ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio CULTURA; DUE BANDI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E APS Regione Lazio Coronavirus, un nuovo caso e nessun decesso in Sicilia ma contagi e pazienti aumentano nel resto d'Italia

Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono ... registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna). Il totale delle vittime sale a 34.869.

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono o ...

