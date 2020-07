Reggina, Menez: «Mihajlovic? Abbiamo litigato ma per colpa mia» (Di lunedì 6 luglio 2020) Intervistato da Dazn, Jeremy Menez ha parlato del suo rapporto con Sinisa Mihajlovic ai tempi della sua esperienza al Milan Il neo acquisto della Reggina, Jeremy Menez, ha raccontato il suo rapporto con Sinisa Mihajlovic, suo tecnico ai tempi della sua esperienza con il Milan: «Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po’ più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

