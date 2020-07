Reddito di emergenza: anche per famiglie senza residenza. Requisiti e importo (Di lunedì 6 luglio 2020) Reddito di emergenza: anche per famiglie senza residenza. Requisiti e importo Reddito di emergenza: un emendamento al Decreto Rilancio approvato dalla Commissione Bilancio della Camera amplia la platea dei potenziali beneficiari del sussidio. Ecco chi potrà fare domanda. Reddito di emergenza: emendamento amplia platea beneficiari Un emendamento al Decreto Rilancio a prima firma Stefano Fassina approvato dalla Commissione Bilancio della Camera amplia la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di emergenza. Il sussidio previsto per aiutare le famiglie più colpite dai contraccolpi economici dell’emergenza Covid sarà indirizzato anche a quei nuclei che occupano abusivamente un immobile se tra i loro componenti figurano anche minori o portatori di handicap. Infatti, con l’emendamento viene sospeso il comma 1 quater dell’articolo 5 della misura ... Leggi su termometropolitico

enzomazza : Vi meravigliate del consenso di Conte. Pensate a quella parte di popolazione che oggi ha: 1) Cassa integrazione est… - Max_Deidda : RT @welforum: Il REM, reddito di ultima istanza per le famiglie provate dall'emergenza Covid-19, ha obiettivo di non lasciare indietro ness… - welforum : Il REM, reddito di ultima istanza per le famiglie provate dall'emergenza Covid-19, ha obiettivo di non lasciare ind… - pietrogranero : RT @StefanoFassina: Caro @variedeventual tra i nostri emendamenti approvati trovi anche stabilizzazione dei lavoratori precari in Sanità, c… - PatriaeCostituz : RT @StefanoFassina: Caro @variedeventual tra i nostri emendamenti approvati trovi anche stabilizzazione dei lavoratori precari in Sanità, c… -