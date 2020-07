Reazione a catena, puntata 6 Luglio 2020: i Sali e Scendi tornano da pluri campioni cosa è successo oggi, chi ha vinto, qual è la parola finale (Di lunedì 6 luglio 2020) oggi, lunedì 6 Luglio 2020 stiamo vedendo una nuova puntata di Reazione a catena che, dal 29 Giugno 2020 ha fatto ritorno nella classica fascia preserale di Rai1, quella che anticipa i tg, e che accoglie sempre le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori, oltre a folti gruppi di pubblico. Dopo i buoni esiti delle scorse giornate (ecco qui i dati di share e ascolti della puntata di ieri) il programma su Rai1 che ogni sera dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare due squadre in gara come sarà andato oggi? E chi avrà avuto la meglio? Abbiamo visto che a rubare la scena finora sono stati i Sali e Scendi che ieri hanno vinto ancora, così come era successo in precedenza, accumulando successi e conferme puntata dopo puntata. Ma oggi? Che cosa è accaduto nella puntata di oggi 6 Luglio 2020 di Reazione a catena terminata ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a catena, puntata 6 Luglio 2020: i Sali e Scendi tornano da pluri campioni cosa è successo oggi, chi ha vi… - blavckthorn : finisco reazione a catena e chiudo il sondaggio ?? - miscroque : @F4basita Grazie, non sapevo questo dettaglio (anche io cresciuta con nonna, ma a quest’ora si guardavano i vari re… - manicardi_laura : So che fa molto 80enne, ma quanto è bello Reazione a catena? - LinkaTv : E' iniziato Reazione a catena su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione catena Reazione a catena, puntata 5 Luglio 2020: i Sali e Scendi vincono ancora, ecco quanto e la parola finale Italia Sera Affari Tuoi torna in prima serata: condurrà Marco Liorni

Marco Liorni alla guida di Affari Tuoi. Secondo indiscrezioni il popolare game show di Rai Uno tornerà in onda in prima serata con tre appuntamenti settimanali. Il programma, prodotto dalla società En ...

Sali e Scendi a Reazione a Catena: quanto hanno vinto finora

Quanto hanno vinto finora i campioni torinesi dei Sali e Scendi a Reazione a Catena, il quiz show dell’estate di Raiuno. Campioni da ben 19 puntate, 12 nella scorsa edizione e sette in questa in corso ...

Marco Liorni alla guida di Affari Tuoi. Secondo indiscrezioni il popolare game show di Rai Uno tornerà in onda in prima serata con tre appuntamenti settimanali. Il programma, prodotto dalla società En ...Quanto hanno vinto finora i campioni torinesi dei Sali e Scendi a Reazione a Catena, il quiz show dell’estate di Raiuno. Campioni da ben 19 puntate, 12 nella scorsa edizione e sette in questa in corso ...