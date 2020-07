Real Madrid, James Rodriguez ha un nuovo prezzo: 25 milioni di euro (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Real Madrid ha cambiato la valutazione per James Rodriguez. Il club madrileno ha abbassato il prezzo optando per una cifra più modica, 25 milioni di euro. Un anno fa il passaggio del fantasista colombiano al Napoli sembrava dovesse concretizzarsi, ma proprio il costo del giocatore aveva fatto cambiare idea ad Aurelio De Laurentiis facendolo optare per Hirving Lozano. Ora già svariati club hanno mostrato il rinnovato interesse per James Rodriguez dopo questa notizia, in particolar modo l’Arsenal. Leggi su sportface

DiMarzio : Quel 'no' al #RealMadrid e la voglia di tornare in panchina. Le parole di #Allegri - SkySport : Allegri svela perché non è andato al Real Madrid - GoalItalia : 6 luglio 2009, 80mila persone al Bernabeu accolgono Cristiano Ronaldo al Real Madrid ???? Saranno anni di Champions… - sportli26181512 : Niente Juve, UFFICIALE: Cherki rinnova con il Lione: Niente da fare per Juventus e Real Madrid:...… - sportface2016 : Il #RealMadrid ha cambiato la valutazione per #JamesRodriguez, optando per una cifra intorno ai 25 milioni di euro -