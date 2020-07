Real Madrid, il retroscena di mercato firmato Allegri: “c’è stato un contatto con Florentino Perez” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il suo contratto con la Juventus è scaduto una settimana fa, Massimiliano Allegri è ufficialmente libero da ogni vincolo e desideroso di trovare un nuovo progetto da sposare. Valerio Pennicino/Getty ImagesL’ex allenatore bianconero ha parlato ai microfoni di Marca delle sue aspirazioni, soffermandosi anche sulla lotta scudetto relativa al campionato in corso: “mi sono goduto la famiglia e la mia città, Livorno, con gli amici di una vita. Non mi interessa in quale campionato andrò, sto cercando un club con cui condividere un progetto e dove posso avere l’ambizione di competere per vincere. La lotta scudetto? La Juve è costruita per vincere e vincere ancora. Solo per quello. Per questo penso che lo possa fare ancora per anni”. Maurizio Lagana/Getty ImagesAllegri poi si è soffermato anche sul Milan e sul possibile ... Leggi su sportfair

DiMarzio : Quel 'no' al #RealMadrid e la voglia di tornare in panchina. Le parole di #Allegri - GoalItalia : 6 luglio 2009, 80mila persone al Bernabeu accolgono Cristiano Ronaldo al Real Madrid ???? Saranno anni di Champions… - SkySport : Allegri svela perché non è andato al Real Madrid - gallianismo : @Claudio81519139 @90ordnasselA Hanno vinto il trofeo Marbella dal 2011 ad oggi e parlano come fossero il Real Madrid ???? - stone_439 : @Mr9_88 Che patetici che sono, come se avessero perso contro il Real Madrid. Serve Messi per vincere contro il Bolo… -