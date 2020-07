"Quelle lesioni anche per i negativi" Così Covid "mangia" la pelle (Di lunedì 6 luglio 2020) Federico Garau LEGGI E SCARICA Lo studio sui "Covid toes""Il danno endoteliale indotto dal virus potrebbe essere il meccanismo chiave che causa queste lesioni", ha spiegato la dottoressa Colmenero Esistevano ancora delle controversie nel mondo della medicina sull'ipotetico collegamento tra le cosiddette "Covid toes" (cioè 'dita dei piedi da Covid') ed il Coronavirus stesso: ora questi dubbi si sarebbero dissolti grazie ai risultati di uno studio pubblicato nei giorni scorsi sul "British journal of dermatology" (leggi e scarica il documento). Le "Covid toes", che si manifestano in modo simile ai geloni con delle piaghe rosse o lesioni più frequenti nelle dita dei piedi che delle mani, si sono riscontrate spesso durante il periodo di maggior diffusione della pandemia di Coronavirus, in particolar modo tra bambini e giovani adulti. Fino a poco fa, ... Leggi su ilgiornale

L’hanno visto scappare via da un palazzo, di corsa, ma non pareva che dovesse prendere un bus al volo. I carabinieri della Stazione Pitti hanno sospettato che quella fosse una fuga. E hanno intuito be ...

Invia foto intime della ex, imprenditore dal gup

OLBIA. Si è aperto davanti al gup del tribunale di Tempio, il processo a carico dell’imprenditore olbiese Giacomo Carlini, 49 anni. L’uomo è accusato di atti persecutori, lesioni personali, diffamazio ...

