Quando l’avventura s’invita alla festa della rivoluzione (Di lunedì 6 luglio 2020) Com’è possibile che «il mondo a testa in giù» alla fine riesca sempre a raddrizzarsi, a tornare diritto? Perché alla rivoluzione segue sempre la reazione, come le stagioni all’inferno? INSURREZIONE, dal latino insurrectio, è il termine utilizzato dagli storici per etichettare le rivoluzioni fallite, i movimenti che non seguono la parabola prevista, la traiettoria approvata consensualmente: rivoluzione, reazione, tradimento, fondazione di uno Stato più forte e ancor più repressivo. La ruota gira, la storia torna sempre e sempre alla sua … Continua L'articolo Quando l’avventura s’invita alla festa della rivoluzione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

