Quando il Dalai Lama disse: “Durante la guerra tifavo Italia e Germania” (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – “Durante il secondo conflitto mondiale parteggiavo per Germania e Italia”. Così il Dalai Lama, che oggi compie 85 anni, durante una video intervista del 1999 a Dharamsala spiegò la sua “istintiva” simpatia nei confronti di due nazioni “attaccate dai potenti del mondo”. Tenzin Gyatso spiegò così la sua opinione: “A quel tempo c’era la guerra, io mi immagino la Germania e l’Italia come due piccoli Stati attaccati da tutto il resto del mondo. Due piccole nazioni che stavano da una parte, mentre dall’altra c’erano i grandi come la Francia, l’Inghilterra, l’America, la Russia. Li vedevo così – disse il Dalai Lama – circondati da vicini molto più forti e potenti. E naturalmente parteggiavo per loro, per un’istintiva simpatia verso i ... Leggi su ilprimatonazionale

