Psoriasi pediatrica: il CHMP ha espresso parere favorevole all’approvazione di un nuovo farmaco (Di lunedì 6 luglio 2020) Novartis, leader in immuno-dermatologia e reumatologia, annuncia che il CHMP di EMA ha espresso parere favorevole per il trattamento con Cosentyx® (secukinumab) della Psoriasi a placche moderata-severa nei bambini e negli adolescenti tra i 6 e i 18 anni. “La Psoriasi colpisce i bambini a un livello molto più profondo della pelle, e può causare un peggioramento della qualità della vita, con un conseguente potenziale impatto nel tempo in questa popolazione di pazienti particolarmente vulnerabile”, ha affermato Todd Fox, Global Head of Medical Affairs Immunology, Hepatology and Dermatology presso Novartis. “Questo è il secondo parere positivo che il CHMP ha espresso per secukinumab solamente quest’anno, in seguito alla recente approvazione EMA per il trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica attiva (nr-axSpA, ... Leggi su meteoweb.eu

