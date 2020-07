'PS5 e Xbox Series X offriranno una grafica di qualità cinematografica, un nuovo gameplay, una migliore IA e molto altro' (Di lunedì 6 luglio 2020) Epic Games in più di occasioni ha parlato delle potenzialità di PS5 e Xbox Series X. Più volte, lo studio ha discusso di come i nuovi hardware avvicineranno i titoli a una grafica fotorealistica, ma anche a un'esperienza di gioco completamente nuova.Di recente, in un'intervista con Official PlayStation Magazine, il chief technology officer di Epic Kim Liberi è tornato a parlare di next-gen. Più di ogni altra cosa, lo sviluppatore ha sottolineato che PS5 e Xbox Series X consentiranno ai giochi di avere immagini credibili e realistiche come nei film, prima di aggiungere anche che le due console apporteranno vari altri miglioramenti all'illuminazione dinamica, all'IA, alla fisica, al gameplay multiplayer, e altro ancora."È stato un mio sogno per tutta la vita una grafica credibile e realistica come nei film", ha detto. "La grafica e la potenza di ... Leggi su eurogamer

