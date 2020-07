"Pronta l'artiglieria pesante". Virus, Zaia si prepara al peggio: altro rischio in autunno (Di lunedì 6 luglio 2020) Luca Zaia pronto a tutto pur di debellare il coronaVirus. Il governatore del Veneto, dopo il focolaio generato dal manager vicentino, si prepara al peggio: sul possibile ritorno del Virus in autunno "sarebbe bene che gli esperti non dichiarassero, considerato che se avessimo la certezza che un esperto sa cosa accadrà al prossimo autunno-inverno bisognerebbe subito dargli il premio Nobel. La verità è che non lo sappiamo. Per non sbagliarci il Veneto ha già annunciato che schiererà l'artiglieria pesante, che vuol dire che non so dire se arriverà ma di certo non ci troverà impreparati. Non è il caso di fare allarmismo ma non possiamo abbassare la guardia". Il governatore, su Skytg24, vuole però assicurare che la situazione è totalmente tranquilla: "Il fatto che si passi da una situazione con Rt da 0,43 a 1,62 ... Leggi su liberoquotidiano

