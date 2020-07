Primo ciak per Don Matteo 13, Nino Frassica inaugura le riprese con una foto a norma anti-Covid (Di lunedì 6 luglio 2020) ciak, si gira: le riprese di Don Matteo 13 sono ufficialmente iniziate. Dopo mesi di pausa, a causa della pandemia di Covid-19 che, ricordiamo, ha costretto il mondo dello spettacolo a interrompere le attività, un'altra fiction amata dal pubblico torna a girare la nuova stagione.Prima di Don Matteo 13, la produzione de L'Allieva 3 ha dato il via alle riprese di quella che sarà l'ultima avventura della specializzanda in medicina Alice Allevi. In questo caso, buona parte della terza stagione era già stata girata a novembre 2019, quindi molto prima del lockdown, quindi si tratta semplicemente di ultimare gli episodi rimasti.Per quanto riguarda Don Matteo 13, confermata in seguito a mesi di incertezze su una probabile stagione finale, le riprese sembrano essere iniziate proprio nella giornata di lunedì 6 luglio. Lo conferma Nino Frassica, interprete ... Leggi su optimagazine

elkunaguero10 : RT @simondritt: In un locale... Ciao ma mi trovi ripugnante? No perché? Ho visto che non ricambi il mio sguardo! Ho già il primo ciak - _Gropius71_ : RT @simondritt: In un locale... Ciao ma mi trovi ripugnante? No perché? Ho visto che non ricambi il mio sguardo! Ho già il primo ciak - Marmat83 : RT @simondritt: In un locale... Ciao ma mi trovi ripugnante? No perché? Ho visto che non ricambi il mio sguardo! Ho già il primo ciak - simondritt : In un locale... Ciao ma mi trovi ripugnante? No perché? Ho visto che non ricambi il mio sguardo! Ho già il primo ciak - ste_ciak : RT @angelomangiante: Musa #Juwara, 19 anni, ha fatto un viaggio lunghissimo dall'Africa per arrivare quattro anni fa in Italia con un gommo… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo ciak Primo ciak a Torino, ripartono riprese Sul più bello Agenzia ANSA World Kiss Day: le celebs raccontano i loro primi baci

Io sì. Una sensazione strana: un mix di farfalle nello stomaco e qualcosa di umidiccio. Tenero, forse un po’ imbarazzante, ma indimenticabile. Ebbene sì, è scientificamente provato che il primo bacio ...

Ville con le ruote: ecco i motorhome più lussuosi del mondo

Perfetti per il viaggio distanziato, utilizzati dalle star di Hollywood per coricarsi tra i ciak e dai piloti nei weekend di gara, i billionarie motorhomes riservano soggiorni a cinque stelle con live ...

Io sì. Una sensazione strana: un mix di farfalle nello stomaco e qualcosa di umidiccio. Tenero, forse un po’ imbarazzante, ma indimenticabile. Ebbene sì, è scientificamente provato che il primo bacio ...Perfetti per il viaggio distanziato, utilizzati dalle star di Hollywood per coricarsi tra i ciak e dai piloti nei weekend di gara, i billionarie motorhomes riservano soggiorni a cinque stelle con live ...