Previsioni Meteo, Estate di nuovo in crisi a metà Luglio: Italia nuovamente colpita dal maltempo (Di lunedì 6 luglio 2020) Previsioni Meteo – Abbiamo ripetutamente sottolineato, da queste pagine, come l’Estate 2020 possa, con buona probabilità, evolvere senza grosse performance calde, ancorchè fiammate nordafricane di rilievo. Gli indici descrittivi stagionali in nostro possesso continuano a fornire indicazioni in questo senso, proponendosi una AO mediamente negativa per gran parte del mese, negativa anche la NAO e un PNA mediamente positivo. Tutti valori questi incentivanti una maggiore concentrazione di Geo-potenziali in area Est Oceano/Ovest Europa con deficit pressorio in corrispondenza dei meridiani centrali europei e ancora più sul nostro bacino, specie settori centro orientali. A tutto ciò andrebbe aggiunto il persistere di un tripolo negativo, in riferimento alle SST atlantiche, fattore che continuerebbe a favorire cavi del ramo secondario sub-polare ... Leggi su meteoweb.eu

