Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora maltempo al Sud, forti temporali sulle Alpi in settimana. Il bollettino (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo un weekend di forte maltempo che ha colpito prima il Nord e poi il Centro-Sud, ad inizio settimana permangono residui di instabilità sulle regioni meridionali. Per il resto del Paese, sarà una settimana prevalentemente soleggiata, ad eccezione del Nord e dell'Arco Alpino che saranno ancora colpiti da forti temporali. Il bollettino dell'Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni. Oggi, 6 luglio Al Nord: inizialmente cielo poco nuvoloso sull'intero settore, con successivo aumento della copertura nuvolosa per evoluzione diurna sulle aree montuose e pedemontane contigue, fino a irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso sulla parte orientale di esso, e annessi fenomeni precipitativi tardo pomeridiani e serali che insisteranno maggiormente sul triveneto con carattere di rovescio o di temporale. sulle restanti aree aumento della ...

ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: sereno Temperature min 35 max 35 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: sereno min 35 max 35 - Kottomano : @globalistIT Ma neanche morta leggo. L'OMS ha l'attendibilità delle previsioni meteo stagionali. - PonteAdriatico : LE PREVISIONI METEO DI OGGI, LUNEDI’ 6 LUGLIO 2020 - flash_meteo : #meteo #toscana: oggi sole e caldo, massime fino a 34 gradi in pianura. Domani, martedì, sostenuta ventilazione set… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIME ORE, Calma Apparente, MA è in arrivo un BLITZ di BORA, TEMPORALI e GROSSA GRANDINE. Ecco DOVE iLMeteo.it Meteo Catania domani martedì 7 luglio: cielo sereno

Previsioni Meteo Catania di domani martedì 7 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Messina e provincia di domani martedì 7 luglio. Rimani connesso con Meteo ...

Il meteo in Maremma: un lunedì caldissimo, massime verso i 35 gradi

GROSSETO – Il primo lunedì di luglio in Maremma è la giornata più calda in questa estate: le temperature massime, a Grosseto, volano a un passo dai 35 gradi: ne sono attesi 34. Restano invece stabili ...

