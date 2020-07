Premio “Industria Felix”: il riconoscimento a dieci aziende del Casertano (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti dieci aziende operanti nella provincia di Caserta, sono state premiate come realtà tra le più performanti della Campania, ricevendo il Premio “Industria Felix”, giunto alla sua terza edizione. A Napoli, presso l’Auditorium della Regione Campania, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, le imprese casertane hanno ricevuto il riconoscimento sulla base di un’indagine condotta da “Industria Felix Magazine” in collaborazione con l’Ufficio Studi di Cerved, sui bilanci dell’anno fiscale 2018 (gli ultimi disponibili nel complesso) di 12mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro in fase pre Covid-19. Per quanto riguarda la provincia di Caserta, i riconoscimenti sono andati alle aziende Cilento, Fattoria Reale di Torcino ... Leggi su anteprima24

