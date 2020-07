Premier League, Southampton-Manchester City la partita più vista della storia (Di lunedì 6 luglio 2020) È la partita tra Southampton e Manchester City, trasmessa domenica scorsa dalla BBC, la gara di Premier League più vista nella storia: sono stati raggiunti i 5,7 milioni di telespettatori. Il responsabile del calcio della BBC, Steve Rudge ha commentato: “Poter trasmettere la Premier League è stato fantastico. Siamo stati lieti di offrire queste partite al grande pubblico in chiaro”. Leggi su sportface

