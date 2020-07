Premier League, Mourinho batte Ancelotti: decisiva un’autorete di Keane (Di lunedì 6 luglio 2020) A decidere il posticipo della 33esima giornata di Premier League è un’autorete di Michael Keane nel primo tempo. Così, il Tottenham di Josè Mourinho batte 1-0 l’Everton dell’amico Ancelotti. I londinesi salgono a 48 punti, in ottava posizione, mentre l’Everton resta undicesimo a quota 44. CLASSIFICA: Liverpool 89; Manchester City 66; Leicester 58; Chelsea 57; Manchester United 55; Wolverhampton 52; Arsenal 49; Tottenham, Sheffield United 48; Burnley 46; Everton 44; Newcastle, Southampton 43;Crystal Palace 42; Brighton 36; West Ham 31; Watford 28; Aston Villa, Bournemouth 27; Norwich 21 Foto: profilo Twitter ufficiale Premier League L'articolo Premier League, Mourinho batte Ancelotti: decisiva un’autorete di Keane proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

StraNotizie : Premier League: Mourinho abbraccia Ancelotti e poi lo batte. Il Tottenham avvicina l'Europa - apetrazzuolo : SKY - La Premier League è Covid free - apetrazzuolo : PREMIER LEAGUE - Tottenham-Everton 1-0, un'autorete condanna la squadra di Ancelotti - zazoomblog : Premier League al Tottenham basta un autogol di Keane: Everton ko 1-0 - #Premier #League #Tottenham #basta - CorSport : #Mourinho batte #Ancelotti: l'#Everton si allontana dall'Europa ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Mourinho vs Ancelotti: potrebbe essere benissimo una locandina per il prossimo film calcistico più visto nelle sale cinematografiche, il sesto capitolo di una saga che mette a confronto due tra gli al ...Nuovo format per uno dei podcast italiani sulla Premier League più ascoltati. Ogni lunedì, alle 20, in diretta su YouTube, Facebook e Twitter per 45 minuti di approfondimento sul calcio inglese. L’epi ...