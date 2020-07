Premier League, al Tottenham basta un autogol di Keane: Everton ko 1-0 (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Tottenham riscatta la sconfitta dell’ultimo turno contro lo Sheffield e si impone sull’Everton per 1-0 nella trentatreesima giornata di Premier League. Gli uomini di Mourinho sorridono grazie allo sfortunato autogol di Michael Keane al 24′ su tiro di Lo Celso. Inutili le vampate nella ripresa della squadra di Ancelotti che non riesce nel terzo successo di fila dopo quelli con Norwich e Leicester. Il Tottenham mantiene intatti i sogni europei, si tratta di una vittoria importante in ottica classifica: gli Spurs infatti chiudono il trentatreesimo turno all’ottavo posto, dietro l’Arsenal, ma recuperando qualcosa sul Wolverhampton, cui sesta posizione è ancora distante quattro punti. Leggi su sportface

