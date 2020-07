Poggioreale, 300 ventilatori in arrivo per i detenuti (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Donati 300 ventilatori al carcere di Poggioreale a Napoli. A darne l’annuncio è il Garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello. “In ogni cella del carcere di Poggioreale arriva finalmente un po’ d’aria. Un piccolo gesto – dice – dal valore non quantificabile. E’ realizzato con l’intervento dell’assessorato regionale alle Politiche sociali“. Inoltre, dopo le numerose denunce del Garante, potranno partire i lavori di ristrutturazione del complesso penitenziario napoletano. “Finalmente – spiega Ciambriello – anche il provveditore alle opere pubbliche della Campania, Giuseppe D’Addato ha dovuto ammettere che i 12 milioni di euro per la ristrutturazione ci sono. Ho denunciato tutto questo da quando sono garante campano dei detenuti, nel silenzio ... Leggi su anteprima24

