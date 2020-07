Platinette sulla legge anti-omofobia: «un bavaglio che mi annoia» (Di lunedì 6 luglio 2020) In un’intervista al quotidiano La Verità, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha espresso il suo dissenso verso la nuova legge anti-omofobia. «Una legge contro l’omofobia? Mi irrita l’idea di dover limitare ancora una volta l’ironia, il linguaggio con convenzionale», ha dichiarato Platinette a proposito del ddl Zan. «Non sopporto il vittimismo, il piagnisteo continuo degli lgbt». Il quadro della legge, che porta le firme del deputato Alessandro Zan e di Ivan Scalfarotto si è recentemente riemptio con un primo tassello, quando, il 3 luglio, alla Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento al decreto rilancio che prevede lo stanziamento di per un risarcimento per le vittime di omotransfobia. LEGGI ANCHE > Il primo passo verso la legge anti-omofobia: approvati i 4 milioni per le vittime ... Leggi su giornalettismo

