Plastic Free | volontari in azione per ripulire la città | rimossi 300 kg di rifiuti

Benevento – volontari in azione per ripulire la città. Sbarca anche a Benevento l'Associazione di volontariato Plastic Free Odv Onlus, nata nel luglio del 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della Plastica. Sviluppatasi on line attraverso i social network, sta diventando una realtà sempre più grande e con referenti in tutt'Italia. Stamane, grazie al referente Mauro Cespa, un gruppo di volontari si è radunato e, nonostante il caldo, ha rimosso 300 kg tra Plastica e rifiuti di vario genere dall'ambiente.

Ultime Notizie dalla rete : Plastic Free La NB Alatri presenta "Summer Camp Plastic Free" FrosinoneToday Castel Volturno, volontari ripuliscono la foce del Volturno ma una maxi rogo distrugge la vegetazione ed incendia cumuli di rifiuti

CASTEL VOLTURNO – Ennesimo intervento di rimozione di plastica e rifiuti ad opera dell’associazione Platici Free, stavolta presso la foce del fiume Volturno a Castel Volturno. L’intervento è stato rea ...

Todis ottiene la certificazione “Zero Truffe” del Salvagente

Dopo aver già contribuito alla tutela dell’ambiente con diverse tipologie di prodotti eco-friendly e plastic-free, era importante assicurare ad ogni cliente che quanto scritto in etichetta, rispecchi ...

