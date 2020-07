Pjanic al Barcellona, incassa anche la Roma: le cifre (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ stata ufficializzata la settimana scorsa la cessione di Miralem Pjanic al Barcellona, contestualmente al trasferimento di Arthur alla Juventus. L’operazione che riguarda il calciatore bosniaco è avvenuta sulla base di 60 milioni di euro, che hanno fatto registrare ai bianconeri una plusvalenza di 46,9 milioni. Parte della cifra versata dal club blaugrana non finirà … L'articolo Pjanic al Barcellona, incassa anche la Roma: le cifre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

juventusfc : UFFICIALE | @Miralem_Pjanic e @arthurhromelo, gli accordi con @FCBarcelona ?? - romeoagresti : Tutto fatto: #Juventus e #Barcellona hanno definito lo scambio tra #Pjanic e #Arthur // Done deal: Juventus & Barce… - romeoagresti : C’è anche la firma di #Pjanic sul contratto che lo legherà al #Barcellona // Pjanic has signed his contract with Barça ????@GoalItalia @goal - CalcioFinanza : #Pjanic al #Barcellona, incassa anche la #Roma: le cifre - Manny04865508 : @Vera83199302 @MarcelloChirico Perché piace e va benissimo per il gioco a centrocampo che vuole Sarri. Infatti nono… -