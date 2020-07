Pipistrello grande “quanto un uomo” fotografato nelle Filippine, la foto diventa virale (Di lunedì 6 luglio 2020) Se non siete appassionati di pipistrelli, immaginate di vederne uno di queste dimensioni appeso al vostro soffitto… Viene chiamata “la gigantesca volpe volante dalla corona d’oro“, è originaria delle Filippine e, come potete vedere, è piuttosto grande. Recentemente una foto di uno di questi pipistrelli (definiti “a misura d’uomo”) appeso in un capanno da qualche … L'articolo Pipistrello grande “quanto un uomo” fotografato nelle Filippine, la foto diventa virale Curiosauro. Leggi su curiosauro

