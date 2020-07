Pioli pronto per la Juventus: “Questo è il mio Milan. Futuro? Voglio solo…” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo la prova di forza dell'Olimpico contro la Lazio. Il netto 3-0 rifilato alla seconda in classifica fa da antipasto al big match di domani contro la Juventus, primissima della classe. Alla vigilia della gara Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato il match in conferenza stampa.Pioli: "Questo è il mio Milan"caption id="attachment 986827" align="alignnone" width="526" Milan (getty images)/captionSul calendario molto fitto e la squadra, Pioli ha commentato: "Gli impegni ravvicinati portano via energie,ma gli stimoli ci porteranno a superare queste difficoltà". E sulla squara: "In cosa dobbiamo migliorare per sfidare la Juventus? In tutto. Giochiamo contro i migliori, la Juve sta dimostrando da anni la propria supremazia". "Questo è il Milan che avevo in mente. In passato non ci eravamo riusciti con ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Pioli: '#Ibrahimovic è pronto? Psicologicamente sta bene, come sempre perchè è un leone. Ieri ha fatto un buon alle… - ItaSportPress : Pioli pronto per la Juventus: 'Questo è il mio Milan. Futuro? Voglio solo...' - - NackaSkoglund89 : RT @bonjovi1982: @UmbeP 100 in più di quante ne avrebbe dovuto fare. Nel frattempo il ds che si bullava per il suo acquisto e pioli è ancor… - bonjovi1982 : @UmbeP 100 in più di quante ne avrebbe dovuto fare. Nel frattempo il ds che si bullava per il suo acquisto e pioli… - alessiocrobu : RT @Mcclane272: @alessiocrobu Ascolta, se sono costretto a scegliere tra pioli e rangnick allora mi tengo padre Stefano. Il crucco è troppo… -