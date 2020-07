Pierluigi Diaco, nuovo attacco: “Belle parole, ma non rispecchiano quello che sei” (Di lunedì 6 luglio 2020) Questo articolo Pierluigi Diaco, nuovo attacco: “Belle parole, ma non rispecchiano quello che sei” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierluigi Diaco finisce nuovamente sotto attacco in un post su Instagram: la foto riceve parecchie critiche, anche se la frase riceve apprezzamenti. Non è un periodo semplice per Pierluigi Diaco che, se da una parte sta andando a gonfie vele con il suo Io E Te su Rai Uno al pomeriggio, dall’altra parte deve fare … Leggi su youmovies

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - flamanc24 : RT @GiusCandela: Il tweet di Pierluigi Diaco, il conduttore lo ha poi cancellato. #ioete - gaiasanatomy : RT @ToniaPeluso: Esclusiva: Pierluigi Diaco scopre i tre mandanti del linciaggio mediatico ai suoi danni - enyalis85 : RT @ToniaPeluso: Esclusiva: Pierluigi Diaco scopre i tre mandanti del linciaggio mediatico ai suoi danni - Una_Gioia_Mai : Ma Pierluigi Diaco crede di essere Giulio Cesare mentre viene ucciso dai congiurati? -