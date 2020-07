Pescara, Legrottaglie verso l’esonero. Sfuma il ritorno di Zeman (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Pescara ha deciso di cambiare allenatore in vista dello scontro diretto con il Perugia: arriva Sottil, no al ritorno di Zeman La sconfitta subita contro la Cremonese è costata l’esonero a Nicola Legrottaglie, che verrà sostituito sulla panchina del Pescara da Andrea Sottil. Sfuma, dunque, il ritorno in Abruzzo di Zdenek Zeman. Sabato prossimo i biancazzurri sono attesi dal delicatissimo scontro diretto con il Perugia per la permanenza in Serie B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

gemin_steven98 : RT @SkySport: Pescara, esonero per Legrottaglie - FumoDiLupo : Si sta come a Pescara d'estate Legrottaglie. #serieb #esonero - SkySport : Pescara, esonero per Legrottaglie - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PESCARA - Esonerato Legrottaglie - TMit_news : Pescara: arriva l'esonero per Legrottaglie, Sottil in pole -