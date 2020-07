Perché Ennio Morricone era il più grande di tutti (Di lunedì 6 luglio 2020) C’era il compositore di colonne sonore. Ma anche quello di musica sinfonica. L’autore di canzoni e canzonette (“Se telefonando”, per esempio ma anche “Sapore di sale”). L’artista che riempiva, anche in tarda età, gli stadi in tutta Europa. Il due volte premio Oscar, uno per la carriera nel 2007 e uno, più recente, per la colonna sonora di “The Hateful Eight”, di Quentin Tarantino. L’appassionato di scacchi. Il ragazzo che si avvicina alla musica suonando la tromba al conservatorio di Santa Cecilia, a Roma. Un giovane che, nato nel 1928, si guadagnava da vivere intrattenendo i tedeschi mentre occupavano la capitale. Lo stesso giovane che, dopo qualche mese, intratteneva gli americani, pagato in viveri e sigarette («Ma non fumavo: le rivendevo e tornavo a casa con i soldi»). Ennio Morricone, morto a Roma ... Leggi su linkiesta

