Perché è il momento di provare un viaggio spirituale nelle Marche

Il pellegrinaggio è il viaggio più antico del mondo e il più contemporaneo: un cammino, in senso letterale o metaforico, lontano dal caos e alla ricerca di sé stessi, che ora più che mai è un'occasione per ritrovarsi. Non bisogna necessariamente essere credenti perché è un viaggio introspettivo, prima ancora che religioso. Un'opportunità per trascorrere un periodo di silenzi, trovare quel tempo di riflettere che la routine non concede mai, andare alla scoperta di architetture religiose che spesso sono anche tra le più preziose che la storia e l'arte ci abbiano regalato. Come succede nelle Marche: crocevia di artisti, intellettuali ma anche figure religiose di spicco. Qui, negli anni, Camaldolesi, Cistercensi e poi Francescani hanno fondato monasteri, conventi e abbazie che sono ancora oggi aperti ai visitatori come un tempo lo erano ai viandanti, offrendo viaggi sempre diversi ed eclettici.

